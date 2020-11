Sardegna: Esercito italiano impegnato in operazioni di soccorso nel nuorese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del violento nubifragio che ha sconvolto ieri il comune di Bitti nel nuorese, l'Esercito italiano, su attivazione della Prefettura locale, ha prontamente inviato proprie squadre di soccorso che sono all'opera, senza sosta, dalla serata di ieri per rimuovere detriti e ripristinare la viabilità. Gli specialisti del quinto reggimento genio guastatori, di stanza a Macomer, hanno raggiunto il luogo dell'intervento con personale e macchine movimento terra, in concorso alle unità della Protezione civile già presenti in loco. In data odierna un elicottero HH-412 del 21mo distaccamento "Orsa Maggiore" dell'Aviazione dell'Esercito ha sorvolato la zona del disastro per una ricognizione aerea, tesa a valutare i danni provocati dalle ingenti precipitazioni, mentre ulteriori squadre appartenenti al nucleo Pubblica Calamità del 152mo reggimento "Sassari" hanno raggiunto il luogo per rinforzare gli assetti già dispiegati nelle attività di sgombero. In poche ore dall'inizio delle operazioni, si legge in una nota, i soldati dell'Esercito e i Vigili del Fuoco hanno recuperato oltre 400 metri cubi di fango e detriti dalla zona centrale del comune di Bitti. Già impegnato su molteplici fronti, si legge nella nota, l'Esercito italiano è sempre al fianco dei concittadini, intervenendo in ogni situazione emergenziale a sostegno delle altre istituzioni, in piena aderenza al motto che contraddistingue gli uomini e le donne della Forza armata: #NoiCiSiamoSempre e allo spirito sinergico del #DiPiùInsieme. (Com)