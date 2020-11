Sardegna: Bocchi (Uil), serve piano straordinario contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che sta accadendo in queste ore in Sardegna ci lascia sgomenti e senza parole: sono tre le vittime per alluvione nel Nuorese, e questo drammatico bilancio è l'ennesima riprova di cosa voglia dire non investire seriamente nella prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Così in una nota Tiziana Bocchi, segretaria confederale Uil. “Da anni abbiamo, più volte, posto l'urgenza e la necessità di dare una concreta operatività ai piani di tutela del territorio contro alluvioni, frane ed inondazioni, perché le risorse ci sono, ma vengono utilizzate solo in parte e principalmente per far fronte a stati di emergenza: da anni chiediamo al governo di aprire un tavolo di lavoro e confronto”, ha detto, aggiungendo che l'Italia ha bisogno di progetti di prevenzione, di grandi cantieri e di piani di riassetto del territorio, perché “la situazione delle nostre regioni sembra non essere per niente migliorata, altrimenti non staremmo qui a piangere le ennesime vittime”. Chiediamo, ha continuato, interventi urgenti da parte degli organi competenti ed il tempo dei rinvii non è più accettabile. “Il riassetto idrogeologico e la definizione di un piano straordinario di opere per la messa in sicurezza del territorio devono essere una priorità nell'agenda politica nazionale, soprattutto in previsione dell'aumento dei fenomeni piovosi legati all'avvicinarsi della stagione invernale”, ha concluso. (Com)