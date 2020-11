Sardegna: giunta regionale dichiara stato d'emergenza per alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo l'alluvione che ieri ha colpito il centro Sardegna ed in particolare il paese di Bitti, dove si contano tre morti: Giuseppe Mannu, allevatore di 55 anni, Lia Orunesu, 89 anni, e Giuseppe Carzedda, 90 anni. L'esecutivo sardo ha anche approvato un maxi-emendamento sull'assestamento di bilancio per trovare le prime risorse dare immediato ristoro dei danni subiti. Il provvedimento della Giunta è stato annunciato dal presidente della Regione Christian Solinas: "Il primo pensiero non può che andare a queste persone, alle comunità e alle loro famiglie. Siamo tutti impegnati avendo dispiegato sul territorio tutte le forze della Regione, dalla colonna mobile della Protezione Civile fino a quella del Corpo Forestale, l'Agenzia Forestas e le associazioni di volontariato. Stiamo fronteggiando una grande emergenza" ha aggiunto i presidente ricordando che "siamo in contatto anche con il governo per trovare le migliori sinergie per cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile tutto ciò che è andato distrutto". (Rsc)