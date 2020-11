© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo di 250 milioni di euro per l’anno corrente per aiutare le Regioni a statuto ordinario con il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nel 2020, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna di esse. È una delle misure incluse nella bozza del decreto Ristori quater che Agenzia Nova ha potuto visionare. (Rin)