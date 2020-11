Maltempo: Coldiretti, da inizio anno in media quattro nubifragi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio anno in Italia sono stati registrati in media quattro nubifragi al giorno, che hanno provocato frane, esondazioni, gravi danni a città e campagne e decine di vittime. Lo si apprende da uno studio di Coldiretti sulla base dei dati forniti dallo European Severe Weather Database, in merito all’ondata di maltempo che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria. Il bilancio dei danni provocati in Sardegna, si legge in una nota, è drammatico: strade rurali cancellate da valanghe d’acqua e danni in diverse aziende agricole. Stando alla Coldiretti, sarebbero ancora molti gli allevatori isolati non solo a Bitti, ma in tutto il territorio circostante fino a Dorgali (provincia di Nuoro), anche in assenza di corrente elettrica. Coldiretti, prosegue la nota, è impegnata in iniziative di assistenza e sostegno alle aziende colpite: il maltempo si è abbattuto su un territorio fragile, dal momento che circa l’89,7 per cento dei comuni della Sardegna ha una parte del territorio a rischio frane o alluvioni. Una conseguenza anche dei cambiamenti climatici, scrive Coldiretti. (Com)