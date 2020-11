Sardegna: Evangelista (M5s), situazione critica, vicini a familiari vittime alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo massima vicinanza a tutti familiari delle vittime dell'uragano che si è abbattuto sulla Sardegna. E' davvero critica la situazione in provincia di Nuoro: l'ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo Bitti e le zone limitrofe è stata quattro volte più forte di quella del 2013, che purtroppo tutti ancora ricordiamo". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle, Elvira Evangelista, secondo cui "la situazione è davvero critica, gli interventi fatti dai soccorritori sono oltre 150, e i danni rischiano di essere molteplici. Ci siamo attivati per poter dare il massimo del sostegno a tutti i cittadini colpiti: è necessario che venga dichiarato immediatamente lo stato di calamità naturale per tutto il nuorese".(Com)