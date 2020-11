Sardegna: da governatore e Consiglio regionale cordoglio per le vittime dell'alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordoglio del presidente della Regione, Christian Solinas, per le vittime dell'alluvione di oggi a Bitti e solidarietà per tutte le comunità colpite dal forte maltempo che si è abbattuto sulla Sardegna: il governatore, che segue in costante collegamento con la Protezione civile regionale le operazioni di soccorso, ha assicurato il tempestivo intervento della Regione per il ristoro dei danni. Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite lo ha espresso anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ringraziando tutti coloro che con enorme sforzo stanno lavorando per mettere in sicurezza gli abitanti delle zone più colpite dal nubifragio di queste ultime ore. "Sto seguendo con grande apprensione le notizie sul maltempo che ha colpito la Sardegna provocando vittime e dispersi: queste terribili notizie ci confermano la fragilità dei nostri territori e quanto sia sempre più urgente la necessità di intervenire con azioni strutturali di contrasto e prevenzione del rischio idrogeologico e pianificazione del territorio”, ha detto Pais, ringraziando tutti i sindaci dei territori coinvolti, i Vigili del fuoco e la macchina della Protezione civile regionale, le forze dell’ordine e i volontari che in queste ore sono impegnati senza tregua per mettere in sicurezza i cittadini. “Facendomi interprete dei sentimenti di tutto il Consiglio regionale della Sardegna, esprimo con profonda solidarietà il cordoglio ai familiari delle vittime.: la Sardegna resterà unita in questa tragedia", ha concluso.(Rsc)