Abruzzo: terzo settore e pari opportunità nella programmazione del futuro

- La correlazione tra coesione sociale e sviluppo economico è determinante per la crescita del territorio. Per questo anche nella Programmazione 21-27 della Regione Abruzzo sarà riservata particolare attenzione al ruolo del Terzo settore e ai temi legati alla promozione della solidarietà e dell'occupazione. Ad annunciarlo ieri sera gli assessori Pietro Quaresimale e Daniele D'Amario, intervenuti all'incontro con il tavolo partenariale dedicato ai rappresentanti delle associazioni del Terzo settore e delle Pari Opportunità, inserito nel ciclo di appuntamenti "Il Futuro è partecipato", organizzato dal Dipartimento della Presidenza. Nel corso della riunione sono state presentate nuove importanti misure, tra cui lo stanziamento di 13 milioni di euro per i servizi destinati alle persone svantaggiate, l'attivazione del registro del Terzo settore e il nuovo Piano sociale, cui stanno lavorando gli uffici regionali. Come ha spiegato l'assessore Quaresimale, "sarà dato nuovo spazio a misure significative già inserite nella precedente programmazione, quali Abruzzo Include, che ha consentito la presa in carico di circa 1400 persone e il coinvolgimento di oltre 800 aziende; il bando Agorà, per la formazione dei soggetti svantaggiati; Abruzzo Care Family, per contrastare la povertà e valorizzare il principio della sussidiarietà; i Piani di Conciliazione. In più, sarà avviata una importante campagna di comunicazione integrata contro la violenza di genere, sostenendo l'attività dei centri e le case rifugio". (segue) (Gru)