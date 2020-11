Sardegna: Di Maio, nessun cittadino sardo verrà lasciato solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento di sofferenza per la Sardegna, ma nessun cittadino verrà lasciato solo. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando l’alluvione provocata dal maltempo nel nuorese che ha provocato la morte di tre persone. “Mi stringo attorno alle famiglie delle vittime. La macchina nazionale e regionale dei soccorsi è già in moto per aiutare chi è in difficoltà. L'impegno è massimo. Forza Sardegna!”, ha scritto Di Maio (Res)