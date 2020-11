Sardegna: Sibilia (M5s), soccorsi tempestivi, contatti costanti con Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata terribile per la Sardegna, che si trova ad affrontare una sferzante ondata di maltempo: purtroppo si cerca ancora un disperso e sono attese piogge particolarmente intense in Gallura ma anche in Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Dalle prime ore di questa mattina sono in costante collegamento con il capo della Protezione civile e con il capo del corpo dei Vigili del fuoco, che stanno operando sul posto da ore per mettere in sicurezza persone e luoghi e per assicurare il necessario ai cittadini di Bitti, rimasti isolati a causa di un ponte a rischio crollo: i soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo nel nuorese tre persone, travolte da acqua e fango, hanno perso la vita; alle loro famiglie e ai loro cari esprimo tutta la mia vicinanza", ha detto. (Com)