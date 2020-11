Sardegna: dalla Regione quasi due milioni e mezzo al comune di Monserrato per opere contro il rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due finanziamenti, uno di 500mila euro per intervenire sul canale tombato esistente e uno da un milione e 900mila per la messa in sicurezza del Rio Saliu, sono stati concessi dalla Regione al comune di Monserrato. Si tratta di importanti opere di mitigazione del rischio idrogeologico da tempo ferme, che, nonostante l'urgenza derivante appunto dal potenziale di rischio della zona, hanno registrato notevoli ritardi nella progettazione. La decisione della Regione è stata presa dopo le verifiche e condivisa nel corso della videoconferenza a cui hanno partecipato, oltre alla direzione generale e ai tecnici dell'assessorato ai Lavori Pubblici, anche i rappresentanti del comune. "Le amministrazioni comunali hanno il dovere di spendere le risorse destinate dalla Regione alla messa in sicurezza dei territori di competenza - spiega l'assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia -. Non possiamo accettare che le progettazioni presentino ritardi al punto da mettere a rischio i finanziamenti. Come soggetto erogatore abbiamo il compito di verificare lo stato dei lavori, che nel caso di Monserrato risultano in notevole ritardo rispetto alle tabelle di marcia. Il supporto della Regione è quindi doveroso, affinché insieme all'amministrazione comunale si possa avviare un rapporto di collaborazione proficua per il bene della collettività". (Rsc)