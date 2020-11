Sanità: Abruzzo, ok a indirizzi per redazione strumenti programmazione Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ha approvato, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, il documento "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2021-23". Le quattro Asl devono predisporre i loro atti di programmazione triennale 2020-2022 nel rispetto di tali indirizzi, e in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria regionale, nonché sulla base del programma operativo 2019-2021 del Servizio sanitario abruzzese e degli interventi definiti nell'ambito dei servizi di consulenza direzionale ed operativa previsti nell'ambito dell'accordo tra Regione e ministero della Salute. (Gru)