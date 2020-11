Campania: Patriarca (FI), bene ripristino corse trasporto pubblico Eav (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha affermato: "Va segnalata infine una situazione di estrema criticità anche sul versante dei collegamenti via mare, tra Napoli, penisola sorrentina, e le isole del golfo. A risentirne, in particolare, è la tratta tra il capoluogo partenopeo e Procida. Il taglio deciso dalle compagnie di navigazione ha portato alla riduzione drastica (nell'ordine del 40%) delle corse, a partire dallo scorso 2 novembre". Infine il capogruppo di Forza Italia ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Una difficoltà su cui la Regione Campania deve intervenire immediatamente, sia perché sono ulteriormente a rischio i livelli occupazionali dei marittimi, sia per assicurare il servizio di mobilità a migliaia di cittadini che vivono lontano dal capoluogo". (Ren)