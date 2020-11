Imprese: intesa Adis, Abbanoa, Comune Quartu ed Egas su gestione impianti fognari costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'intesa sottoscritta in questi giorni dalla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (Adi), da Abbanoa Spa, dal Comune di Quartu Sant'Elena e dall'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna sono state pianificate le attività per l'affidamento al Gestore del servizio idrico integrato e la riqualificazione funzionale dei sette impianti di depurazione, a servizio della costa, ancora in gestione comunale. Contestualmente sono stati assunti gli impegni per il completamento e l'entrata in esercizio del rinnovato sistema fognario depurativo a servizio del litorale di Quartu. Secondo quanto riferisce una nota, il protocollo d'intesa riguarda i sette impianti di depurazione a servizio delle lottizzazioni Solmar Club – Su Stangioni, l'Oasi, Stella di Mare 1, Stella di Mare 2, Riviera di Capitana, Baia Azzurra, Oscar Vacca (a Terra Mala) e delle connesse infrastrutture fognarie (cinque impianti di sollevamento situati nelle vie Rimini, Riccione, Pantelleria, Is Pardinas/via Gallura e dei Cicloni). Inoltre tutti i soggetti sottoscrittori si sono impegnati a porre in essere le attività di loro competenza per il completamento, secondo cronoprogrammi definiti, delle opere in itinere necessarie per il collettamento dei reflui dello schema fognario depurativo "Cagliari - Is Arenas" all'omonimo depuratore consortile. (segue) (Com)