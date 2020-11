Imprese: intesa Adis, Abbanoa, Comune Quartu ed Egas su gestione impianti fognari costa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole condivise dall'amministratore delegato di Abbanoa, Fernando Ferri: "Per quanto riguarda il litorale di Quartu Sant'Elena, la nostra azienda è impegnata anche nella realizzazione dei nuovi collettori fognari che consentiranno, una volta completati tutti gli interventi, di dismettere definitivamente diversi depuratori della fascia costiera convogliando i reflui verso il depuratore consortile di Is Arenas". "La sigla del protocollo d'intesa rappresenta per noi un risultato importante che pone fine ad una situazione che perdurava da quattordici anni – commenta il sindaco di Quartu, Graziano Milia. - La presa in carico da parte della società Abbanoa infatti, consentirà lo sblocco di oltre 700 mila euro di fondi destinati alla ristrutturazione degli impianti, che Egas potrà erogare direttamente al Gestore unico del servizio idrico integrato e che non potevano essere invece destinati direttamente al Comune di Quartu. Si garantisce così l'avvio di una stagione di riqualificazione dei servizi dell'intera zona, evitando il ripetersi dei disagi". (Com)