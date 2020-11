Molise: Tavolo Covid, Toma fa punto su emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evoluzione della pandemia sul territorio molisano, interlocuzione con il governo nazionale, iniziative intraprese per contenere il contagio, situazione delle strutture sanitarie demandate alla cura dei contagiati, funzionamento del sistema sanitario ospedaliero e territoriale, attività della protezione civile regionale, sono i temi delle relazioni svolte dal presidente della Regione Donato Toma, quale massima autorità territoriale sanitaria e di protezione civile, dal direttore dell'Asrem Oreste Florenzano e dal direttore del Servizio regionale di Protezione civile Manuele Brasiello nel corso della loro audizione al Tavolo permanente istituito presso la presidenza del Consiglio regionale con finalità informative in merito all'emergenza sanitaria da Covid 19, riunitosi oggi, in modalità videoconferenza, sotto la presidenza del presidente del Assemblea legislativa Salvatore Micone. In particolare il presidente Toma, nella sua informativa, tra le altre cose, ha rilevato che: in sede di confronto in vista dell'emanazione del nuovo Dpcm, è stata posta la questione dei ristori - ad oggi non previsti - per l'attuazione di ordinanze restrittive su base territoriale da parte dei presidenti di Regione; sul tema vaccini anti Covid è in corso un confronto con commissario Arcuri per la strutturazione della campagna vaccinale; il Molise ha già individuato le strutture pubbliche (Università degli studi del Molise) e private (Neuromed) di accoglienza e stoccaggio, a -80°, delle scorte di vaccino anti Covid che poi sulla base di uno specifico piano di priorità dovranno essere distribuite alle persone più fragili, quindi agli operatori della sanità e poi alle singole fasce della popolazione. (segue) (Gru)