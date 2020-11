Napoli: Laboccetta (Polo Sud), addio a Francesco Nerli, grandissimo dispiacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendo con autentico dispiacere che Francesco Nerli non è più tra noi. E’ stato un presidente dell’Autorità Portuale di Napoli molto amato e rispettato da tutti e che rispettava tutti, profilo profondamente distante e di gran lunga più autorevole rispetto a quanti nel tempo si sono seduti sulla stessa poltrona”. Lo ha dichiarato in una nota l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Siedevo tra banchi dell’opposizione in consiglio comunale - prosegue il presidente di Polo Sud - e lavorammo insieme per sbloccare il Piano Regolatore del Porto che la sua stessa parte politica ingiustamente rallentava. Pur da posizioni politiche opposte devo dare atto che la comunità portuale perde un uomo di grande valore, un autentico protagonista della riforma dei porti ed un ottimo sindacalista. Ma soprattutto una persona perbene”. (Ren)