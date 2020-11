Sardegna: Solinas, tempestivo ristoro per danni alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, "segue in costante collegamento con la Protezione civile regionale le operazioni di soccorso" nei territori del nuorese colpiti dall'alluvione. Come si legge in una nota "tutta la macchina regionale è mobilitata. Il presidente manifesta la propria vicinanza alle comunità colpite e il più profondo cordoglio per le vittime, e assicura il tempestivo intervento della Regione per il ristoro dei danni". (Com)