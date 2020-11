Piemonte: troppo smog, Regione rischia sanzioni Ue, si riunisce tavolo su qualità dell'aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la sentenza ha accertato che il nostro Paese “è venuto a meno agli obblighi imposti avendo superato in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero (e annuale) fissati per le particelle PM10, superamento che oltretutto è tuttora in corso”. Sempre secondo la sentenza non sarebbero state adottate “misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il PM10 in tutte tali zone, e piani per la qualità dell’aria che prevedano misure affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile”. E’ uno stato di fatto che consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza della Corte di giustizia e, se del caso, di aggravare il procedimento con una messa in mora. Sull’argomento si sono già svolti incontri tra le Regioni del Bacino padano durante le quali è emersa la necessità di agire nel più breve tempo possibile per definire misure che possano evitare l’applicazione delle sanzioni. Queste ultime, è stato precisato, si potranno riflettere attraverso la minore erogazione di fondi al nostro Paese e di conseguenza sui vari territori. Occorre dunque un cambio di passo, l’adozione di iniziative condivise da presentare al Ministero dell’Ambiente presso il quale si svolgerà un incontro il prossimo 2 dicembre. “E’ una fase che vedrà il nostro Tavolo sulla qualità dell’aria come parte attiva – ha commentato la consigliera all’Ambiente della Città metropolitana Barbara Azzarà – Dobbiamo far sapere anche ai nostri cittadini che le conseguenze di una situazione del genere, l’applicazione delle sanzioni e parliamo di milioni di euro, ricadrebbe sull’intera collettività. Serve dunque un lavoro di concertazione con il territorio per arrivare ad un progetto comune anche per evitare che le stesse sanzioni rendano vani tutti gli sforzi attuati in questi ultimi anni nel campo ambientale e in particolare sulla qualità dell’aria che respiriamo”. (Rpi)