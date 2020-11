Sardegna: Giunta approva linee guida del Piano energetico ambientale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Giunta regionale alle linee di indirizzo per l'aggiornamento strategico del Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (Pears), lo strumento attraverso il quale la Regione, nello scenario nazionale ed europeo, monitora lo stato del consumo energetico nell'isola. "La Sardegna guarda lontano: vogliamo costruire un futuro sostenibile attraverso una politica energetica integrata e innovativa, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente ma capace di sostenere lo sviluppo economico dell’isola”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas. Per quanto riguarda gli indirizzi strategici, oltre all’aggiornamento del piano e alla riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 il documento prevede la promozione delle fonti rinnovabili, la creazione di un solido sistema di approvvigionamento e di trasporto del gas naturale, del biometano e dei gas verdi, la realizzazione di una filiera dell'idrogeno e dei gas rinnovabili, e un forte impulso alla mobilità sostenibile di persone e merci, in particolare elettrica e a metano. Particolare attenzione è poi dedicata alla valorizzazione delle nuove forme di autoconsumo. “In tema di energia e sviluppo sostenibile il contesto normativo e socioeconomico è mutato, anche a causa della pandemia: è quindi necessario adeguare il piano al nuovo scenario per migliorarne l’efficacia”, ha detto l’assessore regionale all’Industria Anita Pili, ribadendo l’obiettivo dell’abbandono del carbone. (segue) (Rsc)