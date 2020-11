Abruzzo: terzo settore e pari opportunità nella programmazione del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo studio anche progetti di agricoltura sociale, che saranno ricompresi nel Piano di sviluppo rurale. Sul tavolo della discussione, anche il ruolo dei centri antiviolenza ai quali, come hanno messo in evidenza le rappresentanti della commissione per le Pari Opportunità, Alessandra Genco e Maria Franca D'Agostino, va dato nuovo impulso in un momento come quello attuale che vede l'aumento delle denunce. Richiesta anche la revisione della normativa esistente e l'incremento delle risorse per queste strutture, pensando anche, ha osservato Rosa Pestilli, del Comitato Direttivo dell'Organismo paritetico nazionale, a un programma straordinario di lavoro per le donne, con progetti formativi e di autoimprenditorialità. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato Emanuela Grimaldi, direttrice del dipartimento della Presidenza - è quello di mettere a sistema le risorse disponibili, dando continuità agli interventi che hanno dimostrato efficacia nel capire i bisogni del territorio. Ci concentreremo anche sulla prevenzione della violenza, partendo dalle scuole e, più in generale, dalla formazione. Continueremo a fare incontri con i rappresentanti del Terzo settore nella convinzione che da questa sinergia possano venire le risposte più utili e innovative da inserire nella futura Programmazione". (Gru)