Sardegna: Giunta approva linee guida del Piano energetico ambientale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati del secondo rapporto di monitoraggio sono confortanti: era emerso infatti un trend positivo che registrava un progressivo calo delle emissioni di CO2, che ci porta a ritenere che l'obiettivo di abbatterle del 50 per cento sia raggiungibile entro il 2030", ha spiegato. La delibera da mandato al Servizio energia ed economia verde dell'assessorato Industria, ufficio responsabile dell'aggiornamento del Pears, di individuare un coordinatore scientifico esperto in materia, e di esperire la procedura di verifica di valutazione ambientale strategica, preliminare all'aggiornamento del piano energetico. “La vera rivoluzione sarà proprio il coinvolgimento delle cosiddette comunità energetiche locali, per rendere i territori energeticamente autonomi, trasformando così, i clienti da semplici consumer a prosumer, ovvero produttori e consumatori allo stesso tempo", ha concluso. (Rsc)