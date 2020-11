Campania: De Luca, in pochi anni avremo rete ospedaliera più avanzata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Edilizia ospedaliera: stiamo facendo una messa a punto. Tra i tanti risultati straordinari c’è anche il fatto di aver strappato 1,3 mld. Avremo la rete di ospedali più moderna d’Italia. In questo momento si tanno varando gare progettazione per decine di ospedali. Abbiamo interventi programmati a Nola, Castellammare, Torre del Greco. Abbiamo 65 mln per ospedale di Giugliano, altri 12-15 mln per Pozzuoli. Interventi per Ascalesi, Incurabili. Ad Avellino interventi al Moscati, più di 10 mln per Solofra, risorse per Ariano e Sant’Angelo de’ Lombardi. A Benevento interventi per nuovi materiali tecnologici, a Salerno, nuovo ospedale Ruggi polo oncologico Pagani. 65 milioni a Sessa Aurunca e riparte policlinico a Caserta. Programma gigantesco per edilizia scolastico". Lo ha affermato il presidente De Luca in una diretta social. (Ren)