Campania: De Luca, al lavoro su asili nido e informatizzazione totale della Regione

- "Impegnati per il futuro: infrastrutture, fondi europei, progetti esecutivi, politiche sociali (con piano disabilità e non autosufficienze), stiamo cercando di dare una mano a famiglie per gli asili nido. Le grandi questioni de futuro oltre la battaglia Covid. Poi stiamo riprendendo in mano un tema su cui abbiamo avuto ritardi per mancanza di personale ed è il tema connesso alla sburocratizzazione e informatizzazione del lavoro della Regione. Abbiamo funzionante la piattaforma Sinfonia, abbiamo l’obiettivo di diventare informatizzazione dei servizi e digitalizzazione". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)