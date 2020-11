Napoli: Patriarca (FI), necessario cambiare per risollevare le sorti del porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario cambiare qualcosa per risollevare le sorti del porto di Napoli, una delle più grandi realtà economiche non solo della Campania ma di tutta l'area euromediterranea". Lo ha dichiarato in una nota Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale: "L'attuale management ha dimostrato di non essere in grado di superare le criticità che hanno afflitto, e tuttora affliggono, l'Authority dopo anni di commissariamento. Soprattutto sul fronte di una messa a sistema con gli altri porti che compongono l'Autorità del Mar Tirreno centrale, ovvero Castellammare di Stabia e Salerno". E ancora: "Né può essere sottovalutata la dura presa di posizione degli operatori marittimi che, in una lettera inviata alla ministra delle Infrastrutture, De Micheli, hanno chiesto un avvicendamento dell'attuale presidente. Il sistema portuale campano ha bisogno di una unità di intenti che oggi non solo non c'è ma che, con la spaccatura che coinvolge anche i sindacati schieratisi contro e a favore dell'attuale vertice, difficilmente ci sarà anche in futuro, perdurando l'assetto attuale". (segue) (Ren)