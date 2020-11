© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo commissario per la sanità calabrese è "il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in seguito al Consiglio dei ministri convocato alle 18 per deliberare la nomina del nuovo commissario. (Rin)