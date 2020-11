Covid: De Luca, quanta confusione sui dati relativi a tamponi e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Campania comunica il numero vero di tamponi molecolari veri, quasi 25mila al giorno e fa alzare il numero di positivi. Su quali tamponi effettuati il numero effettivo di terapie intensive non abbiamo nessuna risposta certa da ministero Salute. A me pare francamente scandaloso. Noi impegnati in operazione verità, tutto alla luce del sole". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)