Campania: De Luca, già al lavoro per far ripartire lavoro ed economia

- "Il Covid passerà, noi dobbiamo concentrare le nostre energie sulla prospettiva, su lavoro e rilancio economia per i nostri figli. Approvato ieri misure importanti: dieci mln di euro per viabilità, approvato integrazione indennizzi regionali ad allevatori bufalini costretti ad abbattere i capi per la brucellosi. Dieci milioni per finanziare prototipo aereo a propulsione elettrica per linee a corto raggio. Approvato delibera di valore strategico: stanziato 100 mln di euro per dotare la Regione di progetti esecutivi in vista dell’utilizzo dei fondi europei. Una delle criticità italiane è che abbiamo miliardi a disposizione ma non riusciamo a usarli. Mentre gli sciacalli in azione noi ci stiamo preparando a progetti esecutivi da subito per usare fondi europei. Nel campo dell’ambiente, trasporto, edilizia scolastica, sportiva e risparmio energetico. Avremo progetti di proprietà della regione da mettere su piattaforme digitali". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)