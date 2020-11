© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Agli scettici e a chi fa porcherie televisive ricordo che siamo i primi per i tempi di pagamento: paghiamo a ventisei giorni, in Campania, sul comparto sanitario. Saremo punto eccellenza anche per tutto il resto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)