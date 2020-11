Napoli: Patriarca (FI), necessario cambiare per risollevare le sorti del porto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha inoltre aggiunto: "Il mancato completamento dei dragaggi all'interno del porto di Napoli, il posizionamento di un deposito di Gnl (gas naturale liquefatto) sul versante di levante del complesso portuale, a ridosso della zona rossa di San Giovanni a Teduccio e i ritardi dei cantieri, finanziati con fondi propri dell'Autorità di sistema, sono criticità su cui aprire una riflessione importante sia a livello regionale che nazionale". Infine il capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania ha concluso il suo intervento e ha spiegato: "Non è qui in discussione il profilo manageriale di Spirito, ma la sua capacità di operare, con serenità e visione, all'interno di un complesso meccanismo di relazioni industriali che ad oggi non riesce ad esprimere il suo enorme potenziale". (Ren)