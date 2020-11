Covid: 375 nuovi positivi e 9 decessi accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono i 375 nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell'Isola si registrano 9 decessi (427 in tutto): sei uomini e tre donne di età compresa tra i 66 e i 96 anni. Le vittime: tre residenti nella Città metropolitana di Cagliari, tre nella provincia di Sassari e tre nelle province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Dei nuovi casi, 191 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 184 da sospetto diagnostico. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale. Salgono così a 20.419 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 362.926 tamponi con un incremento di 3.334 test. Sono invece 528 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 71 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. (segue) (Rsc)