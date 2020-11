Campania: De Luca, mantengo gli impegni, aggiudicata progettazione ospedale costiera sorrentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi intendiamo lavorare per allargare rete territoriale. Verificheremo apertura su intra moenia nel frattempo procediamo con i nuovi ospedali da realizzare. Ieri è stata aggiudicata la gara per progettazione ospedale unico della costiera sorrentina a Sant’Agnello per 65 mln di euro. Qualcuno in campagna elettorale, due mesi fa, che erano le solite promesse. Si conferma ancora una volta che quello che dice il presidente della Regione Campania prima, durante e dopo le campagne si fa. Io non parlo, dico ciò che faremo. Avete imparato che gli impegni che prendo io li mantengo. Entro metà 2021 progetto esecutivo e gara per realizzarlo". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)