Campania: De Luca, da noi la più grande operazione sociale per il lavoro d'Italia

- "Si conclude a dicembre concorso per quasi mille posti di lavoro, 640 a tempo indeterminato per centri per l’impiego della Regione campania. Formez sta formando i 3mila vincitori del concorsone, si concluderà a maggio saranno stabilizzati altri 3mila giovani. È la più grande operazione sociale che si sia fatta in Italia per il lavoro. Non ne parleranno nelle varie trasmissioni". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)