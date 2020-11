Campania: De Luca, cittadini siano orgogliosi di essere meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cari concittadini avete tutte le ragioni per essere orgogliosi di Napoli, della Campania e del Sud. Qui ciò che nessuno avrebbe fatto nelle nostre condizioni in Italia, di personale e finanziarie. Sono pronto ad accettare smentite e questo avendo fatto un risanamento finanziario totale della nostra Regione avendo raggiunto l’equilibrio di bilancio, al netto delle rate dei mutui dei debiti accumulati nei decenni precedenti. Abbiamo motivo per coltivare, a testa alta, l’orgoglio campano. E avremo risultati importanti nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)