Campania: De Luca, gli sciacalli mi hanno fatto guadagnare un altro dieci per cento di voti

- "Ricordo spesso un proverbio tedesco: la pazienza vince tutto. Poi la realtà è dura da cancellare, le chiacchiere scritte o parlate rimangono chiacchiere. Altra cosa, ricordo sempre Freud: ogni eccesso contiene in sé il sento della propria autodistruzione. Quando si esagera si cade sulle proprie falsità oltre che su propria nullità. Se dovessi raccontarvi delle centinaia di mail di solidarietà credo di aver guadagnato altro 10 percento di voti. Pensiamo a lavorare, l’Italia un paese strano. Il coraggio della libertà è merce rara, come il coraggio della verità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)