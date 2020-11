© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per nascondere le sue gravi colpe sulla emergenza Covid, De Luca la butta in rissa nel corso del consueto delirio settimanale. Propone poi una lobby contro chi depreda le risorse Ue del Sud. E chi dovrebbe guidarla: l'uomo delle fritture di pesce?" Così su Twitter, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania.(Ren)