Campania: De Luca, certificata assoluta eccellenza della Regione su gestione fondi europei (2)

- Il presidente De Luca ha spiegato: "E' un altro risultato di grande rilievo per la Campania. E' stato dato atto dal Comitato di Sorveglianza dell'assoluta eccellenza della Regione nella gestione dei fondi europei. Superato ogni obiettivo di spesa, e si è partiti da subito con la prossima programmazione. Ringrazio i responsabili della Cabina di regia regionale e quanto hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato. L'obiettivo è ora arrivare già a marzo prossimo alla nuova programmazione 2021-2027. Ci stiamo preparando anche con la delibera approvata questa settimana che finanzia le progettazioni esecutive nei settori strategici. Utilizzeremo al meglio tutte le risorse per dare lavoro a un'intera generazione". E quindi: "Le prossime settimane saranno di battaglia anche dura, per sconfiggere il tentativo tuttora in atto di spostare risorse imponenti verso le regioni del Centro e del Nord. Saremo vigili per impedire quella che sarebbe una rapina clamorosa a danno delle comunità meridionali". (Ren)