Caccia: Borrelli (Verdi), non ha senso chiedere deroga in zone rosse

- "Non comprendiamo la ratio della richiesta di una deroga alla caccia in questo momento storico di piena pandemia. Per alcuni politici e cacciatori la voglia e la necessità di ammazzare gli animali viene di ogni altra cosa, anche prima dell'emergenza sanitaria per il covid19". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Mi domando, inoltre, come si possa pensare, tra le poche deroghe prevedibili, che possa essercene una anche per la caccia. E' assurdo. Piuttosto sarebbe più giusto e più utile che le energie dei consiglieri regionali fossero concentrate su chi è stato maggiormente danneggiato economicamente da questo periodo di lockdown o su chi svolge attività primarie a servizio della cittadinanza". Quindi ha concluso: "Questa richiesta non deve essere assolutamente accolta, sparare agli animali non è minimamente una priorità in questo momento storico". (Ren)