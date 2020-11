Imprese: intesa Adis, Abbanoa, Comune Quartu ed Egas su gestione impianti fognari costa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Egas spetterà il compito di predisporre gli atti per il trasferimento delle opere e la riprogrammazione delle risorse necessarie per la riqualificazione funzionale degli impianti. Il Comune di Quartu e Abbanoa collaboreranno alla predisposizione dello stato di consistenza ed alla quantificazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi che saranno progettati da Abbanoa. Il coordinamento delle iniziative sarà assicurato dalla Direzione generale del distretto idrografico. Fabio Albieri, presidente dell'Egas sottolinea l'importanza dell'intesa: "Si tratta di un passaggio importante e atteso che ha visto un forte impegno di tutti gli enti coinvolti. Negli scorsi mesi, su input dell'Ente, si sono svolte diverse riunioni finalizzate al superamento di tutte le criticità e alla definizione di un preciso cronoprogramma di azione messo a punto con grande spirito di collaborazione". (segue) (Com)