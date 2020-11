© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del prefetto Guido Longo, "un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con questa decisione lo Stato saprà far sentire la sua presenza". Lo scrive su Twitter il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.(Rin)