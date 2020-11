© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta ragionando sulle “zone” in queste ore. La mia opinione è che sono una grande buffonata. Anche dal ministero della Salute è difficile avere dati oggettivi per le classificazioni. Per una parte ci sono ragioni oggettive, per altri motivi unicamente di politica politicante". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)