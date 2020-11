Campania: De Luca, in atto tentativo per scippare risorse al Sud a vantaggio del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lancio un grido d’allarme: tra Recovery Fund ed altre amenità, ad oggi stiamo ancora nel pieno della discussione poi abbiamo il nuovo programma 2021/27, qui dobbiamo stare attenti: è in atto un tentativo per ridurre drasticamente risorse destinate al Sud. Ad oggi non abbiamo nessuna certezza su percentuale risorse destinate al sud. Ne parleremo nelle prossime settimane: è in atto tentativo per depredare il Sud di risorse europee a vantaggio del Centro Nord. Perché lì ci sono sempre intese trasversali, vorremmo che anche le realtà istituzionali del Sud sappiano fare lobby almeno per difenderci. Al Sud non regala niente nessuno, cerchiamo di difenderci nelle prossime settimane". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)