Campania: Zinzi (Lega), De Luca diserta commissione Sanità per fare dirette social

- "Altro che trasparenza e operazione verità. Il governatore De Luca oggi diserta la commissione Sanità convocata su sua disponibilità e preferisce i monologhi su Facebook senza contraddittorio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale leghista Gianpiero Zinzi: "Questa mattina lo abbiamo aspettato in Consiglio dove era stata convocata un'audizione per fare il punto sulla situazione Coronavirus e sulle iniziative future da intraprendere. Avremmo voluto contribuire, con le nostre proposte, ad aiutare la Regione Campania ad affrontare al meglio l'emergenza". Quindi ha aggiunto: "Sono state tre ore di chiacchiere per poi scoprire che in realtà De Luca stava preparandosi per un impegno più importante: la diretta facebook. Restare chiuso in una stanza a Salerno in compagnia solo del suo bicchiere d'acqua non aiuterà la Campania a vedere la luce in fondo al tunnel! Dal canto nostro continuiamo, con senso di responsabilità e serietà, a garantire la piena collaborazione, nell'esclusivo interesse dei campani". (Ren)