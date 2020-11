Calabria: Rizzotti (FI), cdm scelga Bevere per risollevare sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri "starebbe decidendo in questi minuti la nomina del nuovo commissario in Calabria. L'ennesima e speriamo ultima puntata di un pantomima che ci indigna. Basta con nomi improponibili e con personaggi che si sono dimostrati inadatti". Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti. "Suggeriamo al governo di valutare un professionista di altissimo profilo come il dottor Francesco Bevere, già direttore generale della Sanità, che conosce benissimo la Calabria e di cui Jole Santelli si fidava. Come peraltro suggerito anche dalla Giunta regionale - sottolinea - sarebbe l'unico in grado di gestire al meglio l'emergenza del momento e di risollevare la sanità calabrese dopo anni di commissariamento fallimentare".(Com)