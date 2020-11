Covid: De Luca, numeri al lotto su Campania, qui non è arrivato niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati dati numeri al lotto su personale medico inviato: i numeri attribuiti non ci sono in tutta Europa. Su Campania, tre bandi di cui due di valore nazionale poi un terzo bando chiesto da me proprio dedicato alla Campania. L’ultimo bando ha registrato 158 risposte, su questi solo tre sono gli anestesisti che arrivano in Campania. I dati che fornisco io non sono quelli falsi degli sciacalli ma certificati da unità di crisi. Sui due bandi precedenti: complessivamente 85 medici generici. Ne avevamo chiesti 600 con 800 infermieri e sette anestesisti. È confermato che in Campania non è arrivato niente". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)