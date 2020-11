Covid: Spirlì, nuova zona rossa in Calabria sarà responsabilità del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spauracchio della morte alle porte degli ospedali, quindi, è stato solo un espediente per rappresentare la Calabria come uno Stato del quarto mondo in cui inviare medici missionari o salvatori muniti di super poteri - prosegue Spirlì -. Resta l’amarezza, accompagnata dalla consapevolezza che, in terra di Calabria i grandi geni nascono e, per quanto riguarda molti, restano. Mi auguro solo che il governo, adesso, rifletta seriamente sulle proposte che abbiamo avanzato più volte ma che, purtroppo, non sono mai state ascoltate o prese in considerazione". (Com)