Covid: De Luca, Campania è Regione che prende meno nel riparto fondo sanitario nazionale

- "Sui soldi altra campagna di falsificazione: non solo non è arrivato nulla al di fuori di ciò che ci è dovuto ma la nostra è la Regione che riceve meno di tutte le altre nell’ambito del riparto del fondo sanitario nazionale. Qui in miracolo, i dati di sintesi sono questi: raddoppiate terapie intensive in quattro mesi, al 30-34 percento del tasso di occupazione, non abbiamo portato malati nelle chiese, né sotto le tende o nei palazzetti. Abbiamo una tenuta buona in un contesto di pesantezza. E si conferma anche nella seconda ondata il dato più significativo: in proporzione agli abitanti, il tasso di mortalità più basso d’Italia. Un miracolo e stiamo salvando la Regione, per il resto non c’è tempo da perdere". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)