Covid: De Luca, scuole riapriranno il 9 gennaio, sconvolgenti posizioni Azzolina e Conte

- "C’è stata ieri una riunione fra Regioni e governo, al di là delle chiacchiere è emersa una cosa concreta: l’orientamento di aprire le scuole il 9 gennaio. Una delle cose più sconvolgente a cui abbiamo assistito sono le posizioni del ministro Azzolina spalleggiata dal presidente del consiglio. Voglio mantenermi con toni misurati ma si poteva immaginare di riaprire il 9 dicemre per poi richiudere a Natale e riaprire a gennaio? Siamo in un Paese in cui le cose più semplici sono una conquista. Si aprano le scuole a gennaio evitando contagio e mettendo comuni in condizioni di riprendere in condizioni di sicurezza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)