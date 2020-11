Covid: De Luca, invio ispettori in Campania è stata iniziativa provocatoria e cialtronesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invio ispettori è stata una provocazione più che una cialtronata. A oggi non abbiamo avuto copia di relazione fatta da loro. L’unica cosa che hanno trovato, cinque macchine in fila al Cotugno per farsi il tampone. In tutt’Italia c’erano 50 macchine alla volta. Poi credo che abbiano trovato situazione d’eccellenza ma non abbiamo avuto notizie. Iniziativa cialtronesca presa per dare soddisfazione a chi stava aggredendo la Campania". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)