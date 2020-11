Abruzzo: anche Conte fra i premiati di 15ma edizione premio Aquila d’Oro international

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quindicesima edizione del premio Aquila d'Oro international - dedicata quest'anno al tema "Emergenza Covid 19" assegnerà il prestigioso riconoscimento sarà conferito anche al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Saranno premiati, inoltre, il presidente della Repubblica d'Albania, Edi Rama, la giornalista Vera Vigevani Jarach (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora - Argentina), l'oncologo Mariano Bizzarri, la memoria dell'infermiere Francesco Di Berardino. L'evento è promosso dall'associazione Corfinium onlus con la partnership, dell'Aidosop (Associazione italiana dottori in scienze politiche) e di Nobili Terre italiane. La manifestazione, si svolgerà in modalità telematica domani 28 novembre, alle ore 11. I trofei saranno materialmente consegnati in date e luoghi diversi, da concordare con le personalità premiate, quando le condizioni socio-sanitario lo permetteranno. (segue) (Gru)